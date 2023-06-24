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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران الروم الأرثوذكس بالأردن يكرس كنيسة القديس جيورجيوس

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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ترأس صباحَ اليوم المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس بالأردن صلوات القداس الإلهي في كنيسةِ القدّيس جيورجيوس الحصن بمناسبةِ تكريسِ الكنيسةِ  -تعني خصصها لخدمة الله - وذلك بعدَ انتهاءِ ترميمِها وتجديدِها، وهي كنيسة  بُنيت سنة 1886م وتقع  في الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة رحاب.

وفي نهايةِ الصلوات شكرَ  المطران خريستوفوروس باسمِ  كيريويس كيريوس ثيوفيلوس الثّالث، الأرشمندريت أثناسيوس الرّئيسَ الرّوحيّ لمحافظةِ إربد والإيكونوموس سمعان خوري راعي الكنيسةِ ولجنَةَ الكنيسةِ على الجهودِ التي بذلوها في سبيلِ ترميمِ الكنيسةِ ومنهم المهندس مجد والسّيّد جريس (أبو نظير) واللذَين قدّمَ لهما سيادتُه دِرعَي شكر . 

ثمّ شكرَهُ قدسُ الأرشمندريت أثناسيوس وشكرَ كلَّ مَن قدّمَ الدّعمَ لتجديدِ حلّةِ الكنيسة وقال أنّ الأعمالَ لم تنتهِ بعدْ، فالمرحلةُ التّاليةُ ستكونُ رسمَ الكنيسةِ. 

 

 

 

 


 

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