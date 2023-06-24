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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص بحروق في حادث تسرب غاز إسطوانة غاز وانفجار فرن بوتاجاز داخل منزل بشارع سعيد الديب بقرية طموه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إنفجار فرن بوتاجاز داخل منزل بشارع سعيد الديب بقرية طموه بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز بإسطوانة غاز مما تسبب في إنفجار فرن البوتاجاز، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص بحروق جري نقل المصاب إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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