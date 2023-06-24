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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: تمرد "فاجنر" خيانة للوطن.. وردنا سيكون قاسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تخوض قتالًا صعبًا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

وأضاف، خلال كلمة متلفزة له اليوم: "تم جرّ قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المُسلّح، وما نواجهه اليوم هو خيانة للوطن".

وتابع: "نحن بحاجة لتوحيد قواتنا لمواجهة التمرد، وسنرد بشكلٍ قاسٍ وصارم على التمرد".

وأعلن قائد مجموعة فاجنر، "يفجيني بريجوجين"، تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال، في رسالة صوتية على "تليجرام": "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية"، وذلك بعد تأكيده أن قواته اجتازت حدود الدولة الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا، كما أكد أن لديه 25 ألف مقاتل مستعدين للموت.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مغامرة إجرامية قائد مجموعة فاجنر