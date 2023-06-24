رئيس وزراء الهند يتوجه إلى القاهرة عقب زيارة واشنطن

يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى مصر اليوم السبت ، ولمدة يومين حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يبحث مودي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات.

وغادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واشنطن اليوم السبت متجها إلى مصر عقب زيارة إلى الولايات المتحدة عقد خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى الثلاثاء الماضي أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة الأسبوع الجارى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقال مودى فى تصريح له قبيل مغادرته الهند متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن إنه متحمس للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة.

وأضاف أنه كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام

وتابع: تعكس هاتان الزيارتان اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر شراكتنا السريعة التطور مع مصر وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي.

وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.

ومن المقرر أن يقوم رئيس وزراء الهند بزيارة إلى القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وتعد زيارة رئيس وزراء الهند، التى تستغرق يومين هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014 حيث من المقرر أن يعقد مودي، خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.