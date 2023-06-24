وزير الداخلية الأوكراني: مقتل وإصابة 11 شخصًا جراء الهجوم الروسي الأخير على كييف

السبت 24/يونيو/2023 - 10:14 ص

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، اليوم السبت، أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا على العاصمة كييف الليلة الماضية أسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وقال كليمينكو في تصريح لتحديث عواقب الهجوم (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): في كييف، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية نتيجة سقوط حطام صاروخ روسي على مبنى سكني مكون من 24 طابقًا في منطقة سولوميانسكي.

وأضاف المسئول الأوكراني أنه "حتى الآن، تم الإبلاغ عن ثلاثة قتلى وثمانية جرحى. بينما أنقذت خدمة الطوارئ الحكومية 24 شخصًا. ومازال رجال الانقاذ والشرطة فى مكان الحادث"..مؤكدًا أن الناجين وأسر الضحايا يتلقون المساعدة النفسية، وأن السلطات المحلية طوقت المكان وجهزت أكشاك للمواطنين لتقديم بلاغات الحادث.