إنشاء أول معمل ابتكار لتطوير المهارات الرقمية بمركز شباب دمياط

التقى الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط بمنسق برنامج مشواري بوزارة الشباب والرياضة وممثل منظمة اليونيسيف ، وذلك لبحث آليات إنشاء أول معمل ابتكار لتطوير الابتكار الاجتماعي والمهارات الرقمية ، وقد وقع الاختيار علي مركز شباب مدينة دمياط " الساحة الشعبية " لتنفيذ المشروع .

يذكر أن أول معمل ابتكار تم إنشاؤه في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف داخل مركز شباب الوايلي بالقاهرة ، وتسعى الوزارة لإنشاء ستة معامل للابتكار في مصر لتطوير الابتكار الاجتماعي والمهارات الرقمية وريادة الأعمال بين الشباب بما في ذلك من لاجئين ووافدين.

ويعد نموذج معامل الابتكار مكوناً جديداً ضمن برنامج "مشواري" بدعم من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا في مصر ومن سفارة هولندا، وستقوم يونيسف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء معامل ابتكار داخل مراكز الشباب تديرها الوزارة .

يأتي معمل الابتكار في ضوء المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب المصري وغير المصري من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال من أجل دعمهم للنجاح في الحياة.

وللعلم معامل الابتكار هي امتداد لبرنامج مشواري الذي تم اطلاقة بقيادة وزارة الشباب والرياضة عام 2008 وأصبح تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء منذ مايو 2021. وقد وصل برنامج مشواري إلى 400 الف فتاه وشاب لتعزيز مهاراتهم الحياتية ومهارات التوظيف والمشورة المهنية .

وتولي وزارة الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً بمجال الابتكار وريادة الأعمال في العصر الحالي، لتنفيذ معامل للابتكار داخل مراكز الشباب كجزء من دورها في تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد المصري، ودور هذه المعامل في تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال من أجل دعم هؤلاء الشباب.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.