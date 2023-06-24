حملة إعلانية و15 مليونا في الموسم.. جلسة منتصف الليل تقرب "الشحات" من التجديد للأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية انفراجة في ملف تجديد عقد حسين الشحات للنادي الأهلي بعد أن كان اللاعب قريبا من الرحيل عن النادي مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتعثرت مفاوضات التجديد بين مسئولي النادي الأهلي وحسين الشحات في الأسبوع الماضي في ظل تمسك اللاعب برفع قيمة عقده خاصة بعدما تلقى عددا من العروض الخليجية بمقابل مادي تخطي 3 أضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن الساعات الماضية شهدت جلسة جديدة بين مسئولي القلعة الحمراء وحسين الشحات لحسم ملف التجديد.

وقال المصدر، إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتمعوا مساء أمس الجمعة مع حسين الشحات للتفاوض حول تجديد العقد وتقديم عرض أخير لحسم الأمر بشكل نهائي.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي رفع المقابل المادي إلى 15 مليون جنيه في الموسم وتجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة، مع ترضية اللاعب بحملة إعلانية.

وأشار المصدر إلى أن حسين الشحات أبدى رغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء ولكن ينتظر تنفيذ بعض البنود في العقد الجديد وأهمها رفع بند نسبة المشاركة وهو الأمر الذي أجل التوصل إلى اتفاق خاصة أن هذا البند موجود في عقود جميع اللاعبين ولا يمكن استثناء “الشحات” حتى لا تحدث أزمة في صفوف الفريق.

واختتم المصدر أن الساعات الماضية قد تشهد الإعلان بشكل رسمي تجديد عقد حسين الشحات، خاصة أن الجلسة شهدت حالة تفاؤل بالوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.