تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الزمالك، صفحة كأس مصر، بعد الفوز على فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 مساء الجمعة الماضية، ويواصل الاستعداد بدون راحة، اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد 53 نقطقة، بعد الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 8 آخرين، وتلقي 7 هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد 32 نقطة، ويتضيث بأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.