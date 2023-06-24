وكيل شباب دمياط يتابع تطوير مراكز شباب "حياة كريمة"

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن آخر التطورات بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد ، منها مركز شباب تفتيش ثان التابع لإدارة شباب كفر سعد، حيث تم استعراض جميع الملاحظات التى تم رصدها لمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان، و بحث خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية وكذلك خطة الفرش والتشغيل لها ، وأيضًا عرض الموقف الخاص بتسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها بمركز كفر سعد.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قامت بجولات ميدانية منذ أيام تفقدت خلالها موقف سيارات الأجرة و يشمل حارات لانتظار السيارات مزودة بمظلات وكافيتريا ودورات مياه ، و تفقدت أيضًا مجمع الخدمات الزراعية و الوحدة البيطرية و مجمع الخدمات الحكومية ومركز شباب المحمدية ، حيث بحثت خلال الزيارة موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات كذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية بتلك المنشآت.

كما تابعت محافظ دمياط موقف الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الوحدة الصحية بالمحمدية ، و ناقشت خطة المرحلة القادمة للانتهاء من المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية ، و تضمنت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحى المحمدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التوسعات بها، وكذلك زيارة محطة رفع صرف صحي الفؤداية للوقوف على الموقف التنفيذى بها، حيث يخدم المشروع قريتى الفؤداية وتفتيش ثان.



وأشارت عوض إلى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دورى لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري و خدمة الاهالى وتوفير حياة كريمة لهم، و تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة .

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد لتشمل تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع .