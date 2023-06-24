تكريم نجل دمياط بطل العالم في لعبة "المواي تاي" القتالية

أعلن الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، تكريم بطل العالم في المواي تاي بنادى أهلي فارسكور كما كرم أيضا مدربه الخاص ورئيس نادى أهلي فارسكور الرياضي.

وحصل لاعب نادي أهلي فارسكور الرياضي ومنتخب مصر للمواى تاى أحمد ناصف عياد علي الميدالية الفضية في بطولة العالم للمواي تاى هذا العام تحت سن 23 في وزن تحت وزن91 .

يذكر أن ناصف لاعب نادى أهلي فارسكور الرياضي حصل علي الميدالية الفضية في البطولية الأفريقية العام الماضي ممثلا لمصر ، وقد تم ترشيحه لمنتخب مصر عقب الأداء المبهر الذي ظهر به اللاعب بعد اجتازه اختبارات اللجنة الفنية لمنتخب مصر مرتين .

ووجه الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية التهنئة للاعب ونادى أهلي فارسكور بمجلس إدارته لدعم اللاعب المستمر ، وفوزه المستحق وحصوله علي الميدالية الفضية في البطولة الدولية ، متمنيا له مزيد من البطولات في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية .

وأشار مدير المديرية إلي مساندة وزارة الشباب و الرياضة لأبطال الألعاب الفردية في مختلف اللعبات وتقديم الدعم لتمثيل مصر في البطولات العالمية .

كما تفقد مدير المديرية بعض مرافق النادى وحرص علي مصافحة بعض الابطال من ابناء النادى امثال يمنى عياد الحاصله على برونزية دورة البحر الابيض المتوسط فى الملاكمه وسما ابراهيم الزير و ارسلان وائل فهر الحاصلين على برونزية بطولة العالم للمواى تاى بكوالالمبور بماليزيا .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.