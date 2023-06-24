محمد إمام يكشف عن موعد عرض "أبو نسب"

أبهر الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من فيلمه "أبو نسب"، ظهر فيها بصحبه الفنان ماجد الكدواني، وياسمين صبري.

وأعلن إمام عن قرب موعد طرح الفيلم في دور السينما، موضحا إلى أنه سيعرض خلال موسم أفلام الصيف الجاري.

ونشر إمام صوة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب، صيف 2023 إن شاء الله بجميع السينمات".

حيث يشارك الثلاثي في الفيلم، وفاء عامر، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يجسده إمام، ويدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.



ويعد هذا الفيلم هو العمل الفني الثالث الذي تتشارك فيه ياسمين صبري مع محمد إمام، حيث تشاركت معه للمرة الأولى في فيلم "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.

وبجانب فيلم "أبو نسب" يشهد موسم أفلام صيف 2023 عددا من الأفلام السينمائية، ومنافسة بين النجوم، في مقدمتها محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو"، ومحمد ممدوح بفيلم "وش في وش"، ومحمد فراج بفيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، وذلك بعد انتهاء موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد منافسة شرسة عن 4 أفلام جديدة وهي "تاج" لتامر حسني ودينا الشربيني، و"البعبع" لأمير كرارة مع ياسمين صبري، و"مستر إكس" لأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، بالإضافة إلى فيلم "بيت الروبي"، الذي تقدم هذه القائمة بعرضه منذ يومين وحقق نسب إيرادات كبيرة في أول أيام عرضه.