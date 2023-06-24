أوكرانيا: القوات الجوية تدمر أكثر من 20 صاروخا روسيا داخل المجال الجوي للعاصمة

السبت 24/يونيو/2023 - 09:41 ص

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية صباح، اليوم السبت، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت بشكل عام أكثر من 20 صاروخًا روسيًا داخل المجال الجوي للعاصمة في الساعات الأخيرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن "الجيش الروسي شن هجومًا ليليًا على العاصمة تحطمت على إثره شظايا مقذوفات في مبنى سكني من 24 طابقًا، مما تسبب في دمار وحريق في الطوابق 16 و17 و18".

وأضاف المسئول الأوكراني أن "7 مدنيين أُصيبوا جراء الهجوم نقل اثنان منهم إلى المستشفى، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، كما لحقت أضرار بنحو 40 سيارة كانت متوقفة في منطقة وقوف السيارات".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 223 ألفا و910 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت (يوكرين فورم) - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و24 دبابة و7 آلاف و804 من المركبات المدرعة و4 آلاف و15 من النظم المدفعية و619 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و383 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و731 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 548 من المعدات الخاصة و3 آلاف و460 طائرة مسيرة وإسقاط 1228 من صواريخ كروز".

