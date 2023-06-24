اليابان وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقمنة

السبت 24/يونيو/2023 - 09:37 ص

اتفقت اليابان وسنغافورة على تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الرقمنة، مع حرص طوكيو على التعلم من تجربة سنغافورة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في تقديم مخطط تعريف رقمي في الوقت الذي تكافح فيه لطرح نظام مماثل.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم /السبت/، أن وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو ونظيرته السنغافورية جوزفين تيو، ناقشا هذه القضية أمس، خلال زيارة الوزير الياباني التي استمرت يومين لسنغافورة.

وتشتهر سنغافورة بكونها رائدة في إطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية واستخدامها لتقديم الخدمات الحكومية، حيث بدأت الدولة في توزيع هويات رقمية على مواطنيها والمقيمين الأجانب في عام 2003.

ووفقا لمسئولين، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 2700 خدمة من أكثر من 800 وكالة حكومية وشركة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات جوازات السفر ودفع الضرائب وإصدار شهادات التطعيم ضد فيروس "كورونا" وخدمات أخرى.

وقالت وزيرة التحول الرقمي السنغافورية، إن سنغافورة واليابان شريكتان متشابهتان في العديد من المصالح المشتركة، موضحة أنه تم توقيع مذكرة تعاون العام الماضي بشأن تبادل المعرفة والخبرة في مجالات مثل الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات السحابية.