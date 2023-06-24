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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد حضور قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد باريس الأمير محمد بن سلمان