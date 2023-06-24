السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد حضور قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (فيديو)

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.