قائد فاجنر يهدد بالزحف إلى موسكو

هدد يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية، بالزحف إلى موسكو إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشار فاجنر، إلى أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف ويسيطر على مواقع عسكرية.

كان قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، قد أعلن تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، بأنه "يذهب حتى النهاية" وأنه "سيدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تلجرام "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد تأكيده أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا ، كما أكد أن لديه 25 ألف مقاتل، مستعدين للموت.