"فرحه وشماريخ ورقص".. مريم الخشت تعلن خطوبتها.. صور

نشرت الفنانة مريم الخشت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام صور لها من خطبتها شاركت بها جمهورها.

ونشرت الصور بخاصية الحالات "الإستورى" على صفحتها الشخصية وسط فرحه كبيره بين الأصدقاء والمقربين، وحضور البعض من الاصدقاء وقرروا الاحتفال بالشماريخ.

حضر الخطوبة من داخل الوسط الفنى الفنان كريم قاسم، والفنان صدقى صخر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم الخشت المشاركه فى السباق الرمضانى بمسلسل "عملة نادرة"، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، احمد عيد، مريم الخشت، تأليف مدحت العدل والإخراج محمد جمال العدل.

IMG_20230624_084705

IMG_20230624_084615

IMG_20230624_084552

IMG_20230624_084535

IMG_20230624_084515

IMG_20230624_084450

IMG_20230624_084432

IMG_20230624_084418

IMG_20230624_084401