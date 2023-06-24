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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"فرحه وشماريخ ورقص".. مريم الخشت تعلن خطوبتها.. صور

خطوبة مريم الخشت
خطوبة مريم الخشت
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نشرت الفنانة مريم الخشت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام صور لها من خطبتها شاركت بها جمهورها.

ونشرت الصور بخاصية الحالات "الإستورى" على صفحتها الشخصية وسط فرحه كبيره بين الأصدقاء والمقربين، وحضور  البعض من الاصدقاء وقرروا الاحتفال بالشماريخ.

حضر الخطوبة من داخل الوسط الفنى الفنان كريم قاسم، والفنان صدقى صخر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم الخشت المشاركه فى السباق الرمضانى بمسلسل "عملة نادرة"، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، احمد عيد، مريم الخشت،  تأليف مدحت العدل والإخراج محمد جمال العدل.

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