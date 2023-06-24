قائد "فاجنر" في رسالة صوتية جديدة: مستعدون للموت وتحرير الشعب الروسي

أعلن قائد "فاجنر" يفجيني بريجوجين من خلال رسالة صوتية، أنه وعناصر مجموعته مستعدون للموت من أجل الوطن وتحرير الشعب الروسي، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال قائد مجموعة "فاجنر" فجيني بريجوجين أن القوات الروسية قامت بتوجية ضربة على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" كما أعلن عن سقوط عدد من القتلى نتيجة تلك الضربة.

ونشر مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين فيديو يوضح فيه تعرض قواته لضربة من جانب القوات الروسية نتج عنها مقتل عدد كبير من رجاله.

وهدد رئيس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين القوات الروسية وأوضح إن قواته سوف تدمر كل من يعترض طريقه وأعلن أن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا.

وقال بريجوجين في رسالة صوتية على تيليجرام: "نحن نواصل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد إعلانه أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا، كما أكد مؤسس "فاجنر" أن لديه 25 ألف من المقاتلين، وأضاف "نحن لا نقاتل سوى المحترفين".