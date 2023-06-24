الأمن الروسي يدعو إلى اعتقال قائد "فاجنر" ويتهمه بالتمرد المسلح

دعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقاتلي مجموعة "فاجنر" العسكرية إلى عصيان أوامر زعيمهم يفجيني بريجوجين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لاعتقاله.

وذكر بيان للأمن الفيدرالي الروسي بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية "ندعو مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية إلى عدم ارتكاب الأخطاء، التي لا يمكن الرجوع عنها، ووقف أي أعمال عنيفة ضد الشعب الروسي، وعدم الانصياع لأوامر بريجوجين الإجرامية والغادرة، واتخاذ إجراءات لاعتقاله".

وأضاف البيان: "أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ المهام القتالية على خطوط التماس مع القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت وكالة أنباء "تاس" إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية في موسكو، ووضع المرافق العامة والبنى التحتية تحت الحماية المشددة، موضحة أنه جرى انتشار أمني ونشر آليات مدرعة عسكرية تابعة للجيش الروسي وسط العاصمة موسكو ومحيط الكرملين.

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، اليوم السبت، أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية وذلك بعد إعلان تمرده على روسيا.

وقال يفجيني بريجوجين، إن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا، مهددا بأنه سيدمر كل من يعترض طريقه.