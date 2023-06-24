الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا

يؤدي اليوم السبت، طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

وأدى طلاب مدارس المكفوفين الأربعاء امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) طالب / طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.