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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا

الطلاب المكفوفون
الطلاب المكفوفون
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يؤدي اليوم السبت، طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

وأدى  طلاب مدارس المكفوفين الأربعاء امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) طالب / طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

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