ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد إعلان تمرده على روسيا.. قائد فاجنر يعلن إسقاط مروحية عسكرية روسية

فاجنر يفجيني
فاجنر يفجيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، اليوم السبت، أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية وذلك بعد إعلان تمرده على روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين إن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا، مهددا بأنه سيدمر كل من يعترض طريقه.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن استغلال نظام كييف لاستفزاز مؤسس شركة "فاجنر" يفغيني بريغوجين، وتركيز نشاط وحداته الهجومية التكتيكية على أطراف مدينة باخموت، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان نشرته في ساعات مبكرة من يوم السبت: "مستغلا استفزاز بريغوجين لتعكير الوضع، فإن نظام كييف في اتجاه باخموت التكتيكي يركز وحدات من اللواءين البحريين 35 و36 لمشاة بحرية القوات الأوكرانية في خطوط الطليعة للعمليات الهجومية".

قائد فاجنر إسقاط مروحية عسكرية روسية يفجيني بريجوجين روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية تمرد قائد فاجنر