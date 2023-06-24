ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. إعادة محاكمة 19 متهمًا في قضية «أحداث جزيرة الوراق»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف القاهرة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم،  إعادة محاكمة 19 متهمًا بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين يوليو 2017، بأنهم اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

قضية أحداث جزيرة الوراق الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا