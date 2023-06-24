أمام العدالة| محاكمة 19 متهمًا في قضية «أحداث جزيرة الوراق» وقتل طبيب بالتجمع الخامس.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا إعادة محاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق ومحاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس.



- محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأولى والثانية، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسها.

- إعادة محاكمة 19 متهمًا في قضية «أحداث جزيرة الوراق»

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف القاهرة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، إعادة محاكمة 19 متهمًا بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين يوليو 2017، بأنهم اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.



ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.