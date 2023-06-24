«فرحات» يتفقد انتظام الامتحانات بـ«الطب البيطري» في المنيا الجديدة

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا صباح أمس، بجولة تفقدية بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة لمتابعة انتظام الامتحانات بالكلية، والاطمئنان على حسن سير عملها ومدى توافر الأجواء الملائمة للطلاب، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

رافق سيادته خلال الجولة التفقدية، الدكتور معتز أحمد، عميد الكلية، والدكتور صفوت علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء اللجان، وأمين الكلية.

وخلال الجولة اطلع د. فرحات على متطلبات الكلية، ومناقشة رؤيتها المستقبلية لتطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها، واستغلال الأمثل لمساحاتها الداخلية والخارجية، مطالبًا بالبدء في أعمال التطوير لموقعها العام.