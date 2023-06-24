تامر عبده أمين لـ«صالون التنسيقية»: يجب وجود لجنة لدراسة ما يصدر من كتب وترجمة القيم منها وتصديره للخارج

قال الكاتب تامر عبده أمين، إنه يجب أن يكون لدينا لجنة لدراسة ما يصدر من كتب كل عام ودراسة القيم منها وتصديره للخارج، مضيفًا أنه يجب أن تقوم الدولة بذلك حيث أن ذلك يحقق أرباحا كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها".

وأشار إلى أن الكتاب المصريين لا يحصلون من دور النشر إلا على نسبة ١٠٪؜ فقط.

وأكد أمين، على ضرورة وجود مكتبة في كل فصل في المدرسة وأن تكون هناك مسابقات ومكافآت تحفيزية وتشجيعية لكل من يقرأ، مضيفًا أن البرازيل لها تجربة في السجون فكل سجين يقرأ كتاب تقل مدة حبسه يومًا.

أدار الحوار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، الكاتب تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.