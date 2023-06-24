رئيسة الحكومة التونسية تلتقي مسؤولًا بالبنك الدولي

التقت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، بالعاصمة التونسية، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج.

وجرى خلال اللقاء وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية يوم الجمعة، استعراض علاقات التعاون بين تونس والبنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها وأخرى التي هي في طور الإنجاز، وأبرز أهداف إطار الشراكة بين الطرفين في الفترة الممتدة بين 2023 - 2027.

وأكد فريد بلحاج، أن البنك الدولي سيمول خلال السنوات القادمة عدة مشاريع في تونس بقيمة 500 مليون دولار كل سنة، منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي.