قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الغرب لن يسمح لكييف بالتفاوض ولن يعطي أي فرصة لإحلال السلام حتى نفاد الأوكرانيين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح نيبينزيا: فلاديمير زيلينسكي وزمرته يواجهون مهمة صعبة في كيفية تحقيق ولو نجاح بسيط من إخفاق تام وهزيمة، والتي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالهجوم".

كما أضاف: "لحل هذه المشكلة معهم، فإنهم يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل، حيث لم يفكروا أبدا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم، على خلفية ما يحدث، من الواضح أنهم مهتمون بهذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل لاحتوائها ".

وشدد مندوب روسيا الدائم: "لهذا السبب لا يهتمون أبدا لمصالح أوكرانيا، ولن يُسمح لنظام كييف كدمية بالتحدث عن السلام، على الأقل حتى نفاد جميع الأوكرانيين".