مصرع وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالأقصر

توفي شخص وأصيب 8 آخرين في حوادث متفرقة، وقعت خلال الساعات الماضية، في مناطق عدة بمحافظة الأقصر، وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

في مدينة إسنا، استقبل مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مواطن يدعى "أيمن أ ن م" ٣٧ سنة، مقيم الزنيقة بإسنا، مصاباً بطلقات ناري في الذراع والجانب والقدم الأيسر، وجارى عمل اللازم له طبيا، كما أصيب شخص يدعى "الحسين ص ح ع" 49 سنة، بطلق ناري خرطوش أسفل الجانب الأيمن فوق الكلية اليمنى، على كوبري قرية أصفون بإسنا على إثر نشوب مشاجرة عائلية على نسب.

كما استقبل المستشفى فتاة تدعى "روان م ص" ٢٢ سنة، مقيمة المعلا، إثر إصابتها بتسمم غذائي، واستقبل أيضا مواطن يدعى "عبدالحميد م ع م"" 28 سنة، مقيم سنا إثر إصابته في حريق نتيجة اشتعال أسطوانة غاز، والحالة مستقرة.

وأصيب أيضا، 3 أشخاص هم "عيد أ ك" 65 سنة، وابنيه "محمود ع أ" 33 سنة، أحمد ع أ" 35 سنة، بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كدمات وسحجات بالجسم، جراء انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل، على طريق المطار أعلى الكوبري العلوي بمدينة الأقصر، كما أصيبت سيدة تدعى "ريهام ا ح" 35 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، جراء اصطدم توكتوك بها، على طريق كوبري الخشب بمدينة أرمنت.

وانتقلت على الفور، سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية إلى مواقع الحوادث المذكورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات طيبة التخصصي بإسنا، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ومستشفى حورس التخصصي بأرمنت، التابعين لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وفاة شاب في حريق

وفي وقت سابق من اليوم، توفي شاب من القرنة غرب مدينة الأقصر، بمستشفى قنا الجامعي متأثرا بإصابته بحروق خطيرة وشديدة من الدرجة الثالثة أصابته بعد تدخله لإنقاذ جيرانه الذي كان من بينهم أحد المكفوفين بعدما نشبت النيران بمنزلهم فسقط عليه سقف المنزل مشتعلا خلال محاولته إنقاذ جيرانه.

وقال شهود عيان، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أكثر من أسبوعين عندما نشب حريق هائل بأحد المنازل في السوالم بالقرنة وكان بالمنزل بعض الأشخاص من أفراد المنزل من بينهم شخص كفيف، وهرع على الفور الشاب الشجاع "طايع حمام" لإنقاذ جيرانه الذي نشبت النيران في منزلهم واستطاع إنقاذهم وإخراجهم جميعا ببسالة وشجاعة منقطعة النظير، ولكن خلال خروج الشاب من المنزل بعد تمكنه من إنقاذ جيرانه سقط عليه سقف المنزل المشتعل وحال دون خروجه من المنزل واضطر للخروج زاحفا في النيران مما أصابه بحروق خطيرة مكث على إثرها بالمستشفى، حتى توفي اليوم متأثرا بالحروق التي أصابته.