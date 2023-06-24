وزير السياحة يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة.. خبراء: رجوع السياحة لطبيعتها أهم خطوة للنهوض بالاقتصاد المصري.. ولابد من وجود آليات جديدة للتسويق للسياحة المصرية خارجيًا بشكل صحيح

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر ولا سيما في ضوء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الوزير مؤخرًا للعاصمة الإيطالية روما.

وحضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب السفير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الإيطالية روما والتي قام خلالها بعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي والاستماع لمقترحات الشركاء المهنيين في إيطاليا في هذا الشأن.

وأشار السيد أحمد عيسى إلى أهمية السوق الإيطالى حيث يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، لافتًا إلى آخر مستجدات وتطورات حركة السياحة الوافدة منه الي مصر خلال الأشهر الماضية.

كما تم مناقشة مقترحات للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في السوق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وخاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وجرى التباحث أيضًا حول مقترح تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الترويجية المحلية والدولية في مصر بالأماكن السياحية والأثرية المختلفة لجذب السائحين لمصر من خلال مثل هذه الأحداث الترفيهية وهو ما يساهم في الترويج للمنتجات السياحية بمصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي.

وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن التعاون مع الدول الخارجية في مجال السياحة خطوة مهمة للغاية لعودة السياحة كما كانت خاصة وأن السياحة المصرية كانت خير سند للاقتصاد المصري في العديد من الأزمات.

وأضاف عامر، أن رجوع السياحة لطبيعتها أهم خطوة للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم وليس مصر فقط.

وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، لابد وأن يكون لدينا خطة وسيستم جديد للنهوض بالسياحة في ظل الظروف التي نمر بها خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها موضحًا أنه لو تم استغلالها بشكل صحيح ستصبح مصر من أقوى الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب «سليم»، بوجود آليات جديدة للتسويق للسياحة المصرية بشكل صحيح موضحًا لابد وأن يكون هناك حملات إعلانية في الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة لزيادة السياحة إلى جانب الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.