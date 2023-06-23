طعنة في القلب.. تفاصيل مقتل سائق غدرا داخل الموقف ببورسعيد

شهد موقف بورسعيد، جنوب المحافظة، جريمة مأساوية، بعدما أقدم عامل كارته علي قتل سائق بعدة طعنات نافذة في القلب، مستخدما سلاح أبيض "مطواه"، أمام أعين المارة في الشارع، بسبب خلاف سابق علي دفع الكارتة بين المجني عليه ووالد المتهم.

تلقي قسم أول جنوب بورسعيد، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة المواطن "عماد سيد محمود"، 47 سنة، سائق ومقيم بطنطا، متوفي أثر إصابته بطعنات نافذة بالقلب، ووجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وبالإنتقال والفحص تبين قيام عامل كارته بالتربص بالمجني عليه وطعنه عدة طعنات بالقلب، علي خلفية حدوث مشادة بين المجني عليه ووالد المتهم، إلا انه تدخل عدد من السائقين وقاموا بحل الخلاف بينهما، ولكن قام المتهم بإنتظار المجني عليه في موقف السيارات محل عمل والده، وقتل الضحية غدرا بعدة طعنات.

وتمكنت مباحث قسم أول جنوب من القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2446 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.