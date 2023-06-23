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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يؤدى تدريبه الرئيسي استعدادا للقاء النيجر فى بداية مشواره الأفريقى

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر  ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني،  ويختتم المنتخب تدريباته غدا استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

وشهد المران الرئيسي الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا .


وتنطلق منافسات البطولة غدا السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط .

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

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المنتخب الأوليمبي المصري تدريباته