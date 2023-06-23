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السبت 24 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. زيزو وشلبي يمنحنان الزمالك التقدم في الشوط الأول أمام فاركو

زيزو ومصطفى شلبي
زيزو ومصطفى شلبي
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تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فاركو، بهدف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

وجاء هدف تقدم الزمالك، عن طريق أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وعزز مصطفى شلبي، تقدم الزمالك بالهدف الثاني، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد هجمة مرتدة نُفذت بامتيناز من جانب لاعبي الأبيض.

و يضم تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم  وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

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