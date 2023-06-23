روسيا: أوكرانيا تشن هجوما انتحاريا مضادا ضد روسيا ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعبها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن قوات كييف تشن "هجوما انتحاريا مضادا"، مشيرا إلى أنّها لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الأوكراني فيما تقوم به، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوما انتحاريا مضادا ضد المواقع الروسية منذ حوالي شهر من الآن، لقد كلفهم هذا بالفعل عشرات آلاف المركبات التي تم حشدها لهذا الهجوم وعدة مئات من الآليات المدرّعة، والذي بالمناسبة لا يطلق عليه (الهجوم المضاد) في أوساط المجتمع الأوكراني سوى مفرمة اللحم في زابوروجيه".

يشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، صابرينا سينغ للصحفيين تعليقا على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: "منذ بداية الصراع أخذت واشنطن في الاعتبار الخسائر التي ستقع في صفوف القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وهذا أمر طبيعي ومحزن في آن واحد فالخسائر جزء لا يتجزأ من شكل الحروب".