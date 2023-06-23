رئيس الوزراء العراقي: محاربة الفساد على رأس الأولويات الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن محاربة الفساد، ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة.

وقال مكتب السوداني - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الجمعة - إن الأخير "استقبل جمعًا من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، وأكد أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في دعم الدولة وحفظ الأمن، بالإضافة إلى دورها المجتمعي الكبير في حفظ التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب".

وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج والخطط التي وردت في منهاجها الوزاري، من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يرفع المستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي للمواطنين، لافتًا إلى أن محاربة الفساد، ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، وأنه ليس هناك خط أحمر في هذا الملف الذي تسبّب بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة تضع مسألة عودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش، ضمن أولوياتها التي تعمل على تنفيذها.