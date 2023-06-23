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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال غرب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب طفل فلسطيني بجروح بالعين، اليوم الجمعة، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت طفلًا (5 سنوات) للمستشفى، عقب إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين.

من جهته، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان على مدخل قرية بزاريا على طريق جنين نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، موضحًا أن الطفل خالد أكرم خالد ملالحة أصيب بالعين خلال تواجده في سيارة والده.

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