تسمم 10 أشخاص عقب تناولهم رنجة بالقليوبية 

استقبل مستشفى قليوب، بمحافظة القليوبية، 10 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وذلك إثر تناولهم وجبة "رنجة فاسدة"، وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.



كانت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغا بوصول أسرة مكونه من 10 أشخاص، مقيمين بجوار مركز الشباب بشارع الرشاح، بمدينة قليوب، مصابين بحالة إعياء شديد بالبطن على إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم طعاما فاسدا وجرى تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة.



بسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة رنجة بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية جار متابعة حالة المصابين والحالة العامة لهم مستقرة.