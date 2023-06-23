“حكماء المسلمين” يُدينُ اعتداءات المستوطنين الإرهابيَّة على القُرى الفلسطينية

أُدانُ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدةٍ اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عددٍ من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين فى بيان له صدر مساء اليوم رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية والاعتداءات الصارخة على الشعب الفلسطيني .

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشريف.