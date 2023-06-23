كأس مصر.. زيزو يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك فاركو

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فاركو، بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء هدف تقدم الزمالك، عن طريق أحمد السيد زيزو، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.