ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. رسائل السيسي لقادة العالم في قمة ميثاق التمويل الجديد

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 24 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي لقادة العالم في قمة ميثاق التمويل الجديد.. الرئيس: على الدول المتقدمة مسئولية أخلاقية وسياسية تجاه الآخرين

الأزمة السودانية والحرب الأوكرانية تتصدران مباحثات السيسي ورامافوزا 

تصعيد واستفزاز.. الحوثي يتحدى دعوات السلام بـ «تعزيزات عسكرية» في تعز

مع استمرار القتال.. أطباء السودان: الوضع الصحي كارثي

الغواصة المنكوبة.. خبراء: «تيتان» تعرضت لانفجار داخلي بعد ساعات من بدء رحلتها

13 صاروخا روسيا أعلنت أوكرانيا إسقاطها

3 قوارب هجرة تعرضت للغرق قبالة تونس

رئيس وزراء الهند يزور مصر اليوم.. «مودى:» الزيارة تعكس شراكتنا سريعة التطور مع القاهرة

أردوغان يحاول ترويض أزمة تكلفة المعيشة

يزور الأقصر وأسوان.. جوارديولا يقضى إجازته الصيفية في مصر 

البوابة السيسي قمة ميثاق التمويل الجديد الأزمة السودانية السلام