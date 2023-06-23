اقرأ غدا في "البوابة".. رسائل السيسي لقادة العالم في قمة ميثاق التمويل الجديد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 24 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي لقادة العالم في قمة ميثاق التمويل الجديد.. الرئيس: على الدول المتقدمة مسئولية أخلاقية وسياسية تجاه الآخرين

الأزمة السودانية والحرب الأوكرانية تتصدران مباحثات السيسي ورامافوزا

تصعيد واستفزاز.. الحوثي يتحدى دعوات السلام بـ «تعزيزات عسكرية» في تعز

مع استمرار القتال.. أطباء السودان: الوضع الصحي كارثي

الغواصة المنكوبة.. خبراء: «تيتان» تعرضت لانفجار داخلي بعد ساعات من بدء رحلتها

13 صاروخا روسيا أعلنت أوكرانيا إسقاطها

3 قوارب هجرة تعرضت للغرق قبالة تونس

رئيس وزراء الهند يزور مصر اليوم.. «مودى:» الزيارة تعكس شراكتنا سريعة التطور مع القاهرة

أردوغان يحاول ترويض أزمة تكلفة المعيشة

يزور الأقصر وأسوان.. جوارديولا يقضى إجازته الصيفية في مصر