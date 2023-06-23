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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة انتخابات الأطباء تتلقى 5 طلبات ترشح للعضوية فى اليوم الرابع

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء مصر
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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات  أن اليوم ( الجمعة 23 يونيو ) شهد تقدم خمسة أطباء للترشح علي مقاعد عضوية النقابة العامة   .
وقالت اللجنة أنه يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب ،  وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم ٧ يوليو القادم .
واكدت استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات  وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة  من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ، كل يوم وحتي يوم الجمعة ٣٠ يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

واسفر اليوم الرابع لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من :

*- علي مستوى الجمهورية فوق السن 
د. هشام فرهود 
د. رضا محمدين
-------------------------------
*- تحت السن 
د. ابراهيم الغريب 
-------------------------------
*- منطقة القاهرة 
د. هشام فرهود 
د. محي الدين عبد الظاهر
------------------------
* -  منطقة جنوب الصعيد
د. محمد رفعت الفخراني

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