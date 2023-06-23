لجنة انتخابات الأطباء تتلقى 5 طلبات ترشح للعضوية فى اليوم الرابع

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات أن اليوم ( الجمعة 23 يونيو ) شهد تقدم خمسة أطباء للترشح علي مقاعد عضوية النقابة العامة .
وقالت اللجنة أنه يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب ، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم ٧ يوليو القادم .
واكدت استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ، كل يوم وحتي يوم الجمعة ٣٠ يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.
واسفر اليوم الرابع لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من :
*- علي مستوى الجمهورية فوق السن
د. هشام فرهود
د. رضا محمدين
-------------------------------
*- تحت السن
د. ابراهيم الغريب
-------------------------------
*- منطقة القاهرة
د. هشام فرهود
د. محي الدين عبد الظاهر
------------------------
* - منطقة جنوب الصعيد
د. محمد رفعت الفخراني
موضوعات ذات صلة :
اليوم الثالث لانتخابات الاطباء : مرشح واحد علي منصب النقيب و3 للعضوية
https://cutt.us/jdgOJ
اليوم الثاني لانتخابات الاطباء : 3 علي مقعد النقيب و9 للعضوية
https://cutt.us/i7UOL
اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات مستمرة في إستقبال الأطباء المتقدمين للترشح لإنتخابات نقابة الأطباء
https://cutt.us/qAOH5
لعدم شرعية لجنة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية.. العامة للانتخابات تصدر قرارا هاما للأطباء المرشحيين
https://cutt.us/Gv0FY