لجنة انتخابات الأطباء تتلقى 5 طلبات ترشح للعضوية فى اليوم الرابع

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات أن اليوم ( الجمعة 23 يونيو ) شهد تقدم خمسة أطباء للترشح علي مقاعد عضوية النقابة العامة .

وقالت اللجنة أنه يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب ، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم ٧ يوليو القادم .

واكدت استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً ، كل يوم وحتي يوم الجمعة ٣٠ يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

واسفر اليوم الرابع لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من :

*- علي مستوى الجمهورية فوق السن

د. هشام فرهود

د. رضا محمدين

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*- تحت السن

د. ابراهيم الغريب

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*- منطقة القاهرة

د. هشام فرهود

د. محي الدين عبد الظاهر

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* - منطقة جنوب الصعيد

د. محمد رفعت الفخراني

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