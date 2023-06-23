أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى خلال عيد الأضحى بالأقصر

أعلن محسن الشامي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشامي، أنه سيتم انعقاد كافة غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية المختلفة، إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، التي تم تشكيلها لتنعقد على مدار أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه تقرر أيضا تشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف، بكل مركز ومدينة لإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة في حال حدوث أي طارئ في حينه، على مدار الـ24 ساعة وربطها بكافة غرف المديريات الخدمية التي تسعى للوصول لأعلى درجات خدمة المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار إلى أنه تم تخصيص عدد من الأرقام ليتم التواصل معها فىي حالة الطوارئ أو الشكاوى وهي الأرقام التالية:- غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ٢٣٧٤٩٠٣ .

- شركة مياه الشرب والصرف الصحي: الخط الساخن ١٢٥ من أي هاتف محمول

أو ٢٢٨٢٤٠٦ أو ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢

- شركة كهرباء الأقصر : الخط الساخن ١٢١ أو٠١٢٠٤٨٩٤٨٨٥.

- الطب البيطري : ٢٢٧٠١١٩

- الزراعة : ٢٣٧٤٩٠٣

- التموين : ٢٢٧٣٢١٥ أو ٠١٠٠٨٠١٥٩٥٩ أو ٠١٠٠٥٨٥٠١٣٣

- مدينة الأقصر ٢٢٧٠٨٥١

- مدينة إسنا ٢٦٠٨٨٠٨

- مدينة أرمنت ٢٦٥٢٨٤٧

- مدينة البياضية ٢٣٠٠١٠٤

- مدينة الطود ٢٦٥٠٠٧١

- مدينة القرنة ٢٣١٤٦٩٧

- مدينة الزينية ٢٤٠١٧٤٣

ولفت الشامي، إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والاستباقية، جاءت بناء على توجيهات محافظ الأقصر بهدف الحد من الأزمات والمشاكل داخل المحافظة خلال فترة العيد، وتعطى سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات السليمة مع أي طارئ قد يحدث.