الجفاف يطارد طهران.. والإيرانيون يبحثون عن قطرات الماء

حل الصيف في مقاطعة سيستان وبلوشستان ، وهي جزء فقير من الأرض المتشققة والحرارة المتلألئة في الزاوية الجنوبية الشرقية لإيران ، وكل الناس هناك يمكنهم التحدث عن كيفية الحصول على المياه.

لأسابيع حتى الآن ، لم تسفر الصنابير في مدن مثل زاهدان عن شيء سوى قطرات مالحة ضعيفة. في القرى التي لم تصل إليها أنابيب المياه أبدًا ، يقول السكان القلائل الذين بقوا إن الناس بالكاد يجدون ما يكفي من الماء لغسل الملابس أو الاستحمام بأنفسهم ، ناهيك عن صيد الأسماك أو المزرعة أو تربية الماشية.

قالت ستاره ، ٢٧ عاما ، وهي طالبة جامعية في زاهدان ، عاصمة الإقليم: "في بعض الأحيان ، لمجرد غسل الأطباق ، يتعين علينا الانتظار لفترة طويلة". "كل شيء من الطهي إلى الأعمال المنزلية الأخرى يمثل محنة لنا."

يقول الخبراء إن الجفاف يطارد إيران منذ قرون ، لكن التهديد تصاعد في السنوات الأخيرة حيث تفوقت الأولويات السياسية على الإدارة السليمة للمياه. لقد زاد تغير المناخ الأمور سوءًا في منطقة لا تسقط فيها الأمطار عادةً لمدة سبعة أشهر من العام ، وحيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى ١٢٤ درجة مئوية في يوليو.

سيستان وبلوشستان ، حيث حذر المشرعون الإيرانيون من أن المياه ستنفد تمامًا في غضون ثلاثة أشهر ، قد تبدو حالة متطرفة. لكن المناطق الأخرى ليست بعيدة عن الركب. يؤدي الجفاف إلى انقطاع المياه في العاصمة طهران ، وتقلص بحيرة أرميا ، أكبر بحيرة للمياه المالحة في الشرق الأوسط ، وموارد الرزق التي تصاحبها ، ويؤجج الهجرة الجماعية من ريف إيران إلى مدنها.

الآن ، انتشرت المخاطر إلى حدود إيران ، حيث أدت النزاعات على المياه إلى تأجيج التوترات مع الدول المجاورة مثل تركيا وأفغانستان. بلغ الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين إيران وأفغانستان حول حقوق نهر هلمند ، الذي يمد سيستان وبلوشستان ، لكنه يوفر مياهًا أقل بمرور الوقت ، ذروته في أواخر مايو عندما قُتل اثنان من حرس الحدود الإيراني وجندي أفغاني في اشتباكات على طول الحدود بالقرب من الحدود.

يقول خبراء المياه إن المياه الجوفية والأراضي الرطبة الإيرانية استنفدت بشكل لا رجعة فيه. بسبب تغير المناخ ، يمكن لإيران أن تتوقع درجات حرارة أعلى ونوبات جفاف أطول ، فضلاً عن مخاطر أكبر لفيضانات مدمرة.

ومع ذلك ، تواصل البلاد إنفاق المياه الثمينة على الزراعة ، والتي لا تفعل الكثير لتوسيع الاقتصاد ولكنها تحافظ على عمل الناس في المناطق الريفية بإيران ، حيث يعيش العديد من مؤيدي الحكومة. كما أنها تعمل على تطوير مناطق عطشى بالفعل ولن تتطلب سوى المزيد من المياه.

إيران في فخ الإفلاس المائي ولا يمكنها الخروج. قال كافيه مدني ، خبير المياه في الأمم المتحدة وجامعة مدينة نيويورك الذي كان نائبًا لرئيس إيران ، "ما لم تقطع الاستهلاك ، فلن يتحسن الوضع". دول الجوار تعاني من نفس المشكلة. أصبحت المياه أكثر ندرة في المنطقة ، وستزداد المنافسة على المياه".

يعود سوء إدارة المياه الإيرانية على الأقل إلى الشاه محمد رضا بهلوي ، الذي حكم إيران قبل الإطاحة به في الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩. كرس المياه الشحيحة لبناء الزراعة ، مما ساعد على تجفيف النظام الفارسي القديم للقنوات الشبيهة بالقنوات الجوفية المعروفة بالقنوات.

بعد أن دفعت الثورة إيران إلى عزلة عالمية ، ضاعفت قيادتها الدينية الاستبدادية من جهودها في مجال الزراعة ، بهدف إنتاج كل الغذاء الذي تحتاجه البلاد في الداخل بدلاً من الاضطرار إلى استيراده. يقول الخبراء إن الإعانات المقدمة للزراعة أبقت المزارعين في المناطق الريفية يعملون ، مما يرضي دائرة سياسية رئيسية للحكومة.

لكن طبقات المياه الجوفية المفرغة هذه أسرع مما يمكن تجديدها وشجعت المزارعين على حفر آبار غير قانونية عندما نفد ، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

ذكرت وسائل إعلام محلية العام الماضي أنه تم حفر العديد من الآبار غير القانونية لري محاصيل الأرز والقمح حول موقع التراث العالمي لليونسكو في برسيبوليس، في جنوب وسط إيران ، مما أدى إلى غرق الأرض ، مما يهدد بالخراب.

وقال السيد مدني إن التركيز على الزراعة أدى أيضًا إلى تحويل المياه من الاستخدامات الصناعية ، الأمر الذي كان من الممكن أن يعزز الاقتصاد الإيراني في ظل مواجهة العقوبات الغربية المصممة لإجبارها على الحد من أنشطتها النووية.

تعتمد مقاطعة سيستان وبلوشستان على نهر هلمند ، الذي يمتد من جبال هندو كوش في أفغانستان إلى أراضي هامون الرطبة في جنوب شرق إيران ، مما يوفر المياه الضرورية للشرب وصيد الأسماك والزراعة للناس في كلا البلدين. ولكن مع تقلص تدفق النهر ، جفت الأراضي الرطبة.

وقال الخبراء إنه لم يتضح سبب نقص المياه لكنهم توقعوا أن يزداد الوضع سوءا مع زيادة الزراعة والتنمية الأخرى على طول حصة أفغانستان من النهر.

قال أعضاء بالبرلمان الإيراني في خطاب مفتوح الأسبوع الماضي إن احتياطيات المياه في سيستان وبلوشستان ستنفد بحلول منتصف سبتمبر ، مما يترك سكان المقاطعة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة دون خيار سوى المغادرة.

وحذر الخطاب الذي وقعه ٢٠٠ مشرع "سنشهد كارثة إنسانية".

مثل المسئولين الإيرانيين الآخرين ، اتهموا إدارة طالبان الأفغانية بتقييد تدفق النهر في انتهاك لمعاهدة عام ١٩٧٣ التي قسمت الحقوق في مياهه، وطالبوا طالبان بإعادة فتح الصنبور. ومع ذلك ، تقول أفغانستان إن كمية المياه التي يتم إرسالها ببساطة أقل.

مناسيب المياه

أعلن سفير إيران في كابول يوم السبت أن طالبان وافقت على السماح لعلماء المياه الإيرانيين بفحص منسوب المياه خلف أحد السدود الأفغانية.

لن يجلب ذلك أي إغاثة فورية لسكان سيستان وبلوشستان. قالوا إنه من قبل، كان الناس قلقين في الغالب بشأن ارتفاع أسعار المياه. لكنهم الآن قلقون من انقطاع المياه تمامًا.

سارع سكان سيستان وبلوشستان ، الذين أهملتهم الحكومة لفترة طويلة، إلى الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في سبتمبر الماضي بعد وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة. على الرغم من قمع المظاهرات في المحافظة بعنف ، إلا أنها صمدت بعد الاحتجاجات في مناطق أخرى.

كانت الاحتجاجات في المقاطعة حول مظالم أوسع بكثير من ندرة المياه ، مما يعكس ما يقوله السكان إنه تمييز طويل الأمد ضد البلوش ، وهم أقلية عرقية في إيران.

اجتاحت الاضطرابات بشأن حقوق المياه مناطق أكثر ازدهارًا وتأثيرًا في إيران ، بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد، حيث أدى تحويل الحكومة لنهر زياندرود إلى احتجاجات على قاعه الجاف المتصدع في عام ٢٠٢١.

يقول خبراء إنه في عهد الجمهورية الإسلامية ، تم بناء السدود لتحويل المياه إلى مناطق ذات نفوذ سياسي وتجفيف البحيرات. الآن، في مواجهة انخفاض منسوب المياه، تحولت إيران إلى حلول تقنية جديدة ، مثل نقل المياه من منطقة إلى أخرى وتحلية مياه البحر، وهي ممارسة كثيفة الاستخدام للطاقة وملوثة.

تقوم الحكومة ببناء خط أنابيب بطول ٦٢٠ ميلاً لجلب المياه المحلاة من بحر عمان إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان وأجزاء أخرى من إيران. لكن الخبراء قالوا إنه حتى مع مثل هذه الإجراءات، سيكون من الصعب عكس اتجاه الانحدار السريع لإيران نحو إفلاس المياه.

قال محسن موسافي ، أخصائي الهياكل الهيدروليكية في العاصمة الإيرانية طهران.

لكن بالنسبة للكثيرين في سيستان وبلوشستان، فقد فات الأوان.

قبل سبع سنوات ، أجرى مخرج الأفلام محمد إحساني مقابلات مع مزارعين ورعاة وآخرين كانوا يعيشون حول أراضي هامون الرطبة التي كانت خصبة في يوم من الأيام من أجل فيلم وثائقي بعنوان "ذات مرة هامون". إنه يُظهر منظرًا طبيعيًا مليئًا بالتاريخ القديم والانحلال الحديث: منازل شبيهة بالكوخ تقع في الغبار حيث كانت البحيرة في السابق ؛ الإبل والأغنام تشرب من قطرات مياه الأمطار ، الرجال تقطعت بهم السبل في المنزل بسبب نقص صيد الأسماك أو غيرها من الوظائف.

عندما عاد السيد إحساني للزيارة قبل أربعة أشهر ، كان الوضع أسوأ بكثير ، على حد قوله. في عام ٢٠١٦، أراد السكان البقاء على أراضيهم على الرغم من التحديات. قال الآن "تنظر إلى عيونهم وترى العذاب". "القرى تُفرغ واحدة تلو الأخرى". وأضاف أن "المنطقة مدمرة".

