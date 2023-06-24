«الجارديان»: من سيدفع لإعادة بناء أوكرانيا وانتشالها من الدمار؟.. والحلفاء الغربيون يتعهدون بتقديم ملايين الدولارات ويحذرون روسيا

من سيدفع ثمن عواقب الحرب الروسية الأوكرانية؟ من سيدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا؟ هذا السؤال الكبير يشغل بال الكثيرين، وهو ما سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء عليه، ومنه انطلق مؤتمر دولي حول تعافي أوكرانيا في لندن.

وعن تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، ذكر البنك الدولي، أن هناك حاجة إلى ٤١١ مليار دولار (٣٢٠ مليار جنيه إسترليني) لإعادة بناء أوكرانيا؛ ورأى دينيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا أن هذا يتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام ٢٠٢٢، وهذا ليس المبلغ النهائي.



تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن مقتل وإصابة أكثر من ٢٢٠٠٠ مدني أوكراني، ودمرت وألحقت أضرارًا بـ١٥٠٠ مستشفى، وضربت ١٠٪ من بنيتنا التحتية التعليمية و٥٠٪ من بنيتنا التحتية للطاقة ؛ تضررت منازل ٢.٤ مليون شخص أو دمرت بالكامل. بسبب أعمال الجيش الروسي، قد تكون حوالي ٣٠٪ من أراضي أوكرانيا ملوثة بالألغام والقذائف. هذه منطقة بحجم بريطانيا العظمى تقريبًا. حجم الدمار يختلف عن أي شيء شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد «شميهال» أن وفقًا لما ورد بصحيفة "الجارديان" أنه ولأول مرة في التاريخ، هناك فرصة لتطبيق مبدأ الانتقام العادل، حيث يمول المعتدي إعادة إعمار ما تم تدميره، ويجب اغتنام هذه الفرصة وخلق منارة جديدة للأمل لأوكرانيا والدول الأخرى التي من المحتمل أن تصبح ضحايا للعدوان. وأضاف، أنه يجب أن تصبح أموال روسيا مصدرًا رئيسيًا للتعافي، ولا ينبغي أن يتم تمويلها من قبل الأوكرانيين أو دافعي الضرائب في الدول الشريكة أو المنظمات المالية الدولية، ويجب أن تدفع روسيا، وسيكون ذلك منطقيًا ومنصفًا وعادلًا.

وفي نوفمبر ٢٠٢٢، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا بشأن إنشاء آلية دولية لضمان تعويض أوكرانيا عن خسائرها. كما تم اتخاذ الخطوة العملية الأولى في قمة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في ريكيافيك، حيث تم إطلاق سجل للأضرار. والسجل الرقمي للدمار الذي تسبب فيه العدوان الروسي هو العنصر الأول في آلية التعويض الدولية. وبهذه الطريقة، سوف نسجل ونتحقق بعناية من جميع الخسائر من أجل تحميل روسيا المسئولية.



ورأت "الجارديان" أن هناك أربع خطوات أكثر أهمية في المستقبل:

أولًا، يجب إنشاء لجنة دولية لتحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه للضحايا على أساس البيانات الموجودة في السجل.

ثانيًا، يجب على الدول الشريكة تعديل تشريعاتها للسماح بتحويل الأصول الروسية "المجمدة" إلى أوكرانيا.

ثالثًا، يجب إنشاء صندوق تعويض يتم فيه تحصيل الأموال.

أخيرًا، ستكون هناك حاجة إلى التنفيذ العملي للمصادرات والمدفوعات لإعادة الإعمار.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا: "نحن ندرك أننا رواد. حتى الآن، لم يفعل أحد أي شيء مماثل. نحن نتفهم مخاوف شركائنا، لكن الإجراءات الإجرامية لروسيا غير مسبوقة لدرجة أن هناك حاجة إلى قرارات جديدة وشجاعة بشكل أساسي. ستكون هذه القرارات مهمة ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للعالم بأسره".

واقترح شميهال، إنشاء نظام عالمي يدفع بموجبه المعتدي والجاني المعترف به دوليًا ثمن جرائمه، وستكون هذه آلية شرعية بالكامل بناءً على الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وأكد رئيس وزراء أوكرانيا، أن الكرة اليوم في ملعب شركائنا وحلفائنا، ويعتمد عليهم مدى سرعة انتقالنا من الفكرة إلى تنفيذها. ندعو شركائنا، وخاصة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، إلى إظهار القيادة واتخاذ خطوات عملية للاستيلاء على الأصول ذات الصلة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكشفت حكومة المملكة المتحدة يوم الاثنين النقاب عن تشريع جديد من شأنه أن يحافظ على فرض العقوبات على روسيا حتى وما لم يدفع بوتين تعويضًا مناسبًا لأوكرانيا. وبهذه الطريقة، يمكن التبرع بالأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا. هذه بداية.

ورأى شميهال أن أوكرانيا هي مثال يحتذى به، في بداية حرب واسعة النطاق، اتخذنا خطوات حاسمة للاستيلاء على الأصول الروسية. وحتى الآن، تم تجميد أصول نحو ٦٨٠٠ فرد وكيان قانوني مرتبطين بطريقة أو بأخرى بالدولة المعتدية، وصودر بعضهم بالفعل.

وأضاف أن كل دولار روسي يتم العثور عليه ومصادرته يريح ميزانيات الدول الشريكة. وبدلًا من ذلك، يزيد من قدرتنا على إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية على مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل".

وإن الاستيلاء على الأصول الروسية يصب في المصلحة الوطنية للدول التي تسعى إلى السلام الدائم والازدهار العالمي في عالم تخشى فيه الأنظمة الاستبدادية مهاجمة جيرانها. لأنهم سيعرفون أنهم سيضطرون إلى دفع ثمن كل شيء.

وتعهد حلفاء أوكرانيا الغربيون بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا، كما حذروا روسيا من أ أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار، جاء ذلك في مؤتمر دولي في لندن مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا يسعى إلى حشد دول وشركات ومؤسسات مالية كبرى لإعادة بناء البنىة التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد، ودعا فيه الرئيس الأوكراني إلى "مشاريع ملموسة" لبلاده التي دمرتها الحرب. ونشرت صحيفة الفاينانشال تايمز افتتاحيتها بعنوان “كيفية دعم إعادة إعمار أوكرانيا”، وتقول الصحيفة إن الساسة ورجال الأعمال على بعد ١٥٠٠ ميل من خط الجبهة الأوكرانية لمناقشة ما سيكون، على المدى الطويل، مهمًا لأوكرانيا مثل المعارك التي دارت على الأرض، وهو كيفية إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء القتال.

وتقول الصحيفة إن البنك الدولي قدر تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بعد السنة الأولى من الحرب الروسية بمبلغ ٤١١ مليار دولار، وهو ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قبل الحرب، وكان ذلك قبل أن يبدأ هجوم كييف المضاد، وقبل تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا، وهو ما أدى إلى فيضانات كبرى..

وتقدّر كييف كلفة الأضرار البيئية بـ١.٥ مليار دولار، من دون احتساب "الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي والبنى التحتية والمساكن وتكلفة إعادة بناء المحطة الكهرومائية"، وفق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال.

وتقول الصحيفة إنه مع استمرار استهداف روسيا للبنية التحتية ومتابعتها لاستراتيجية “الأرض المحروقة” عندما تتراجع وقد تتجاوز التكاليف النهائية تريليون دولار.

وتقول الصحيفة إنه يجب أن يكون تمويل القطاع العام الدولي حجر الأساس لجهود إعادة الإعمار، ولكن نظرًا لأنه من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا مركزيًا ليس فقط في القيام بالعمل ولكن المساعدة في تمويله، فإن حشد الاستثمار الخاص سيكون مطلوبًا أيضا.

من سيكون مسئولًا ومن أين ستأتي الأموال

وتقول الصحيفة إن الأولوية الرئيسية تتمثل في تحديد من سيكون مسئولًا عماذا، ومن أين ستأتي الأموال العامة، من بين الدول والوكالات والمؤسسات المالية الدولية وهيئات التنمية.

وتضيف أن الأولوية الثانية تتمثل في توفير التأمين ضد مخاطر الحرب لتغطية خسائر المستثمرين الأجانب والأوكرانيين.

وتقول إن الأولوية الثالثة فتتمثل في الحاجة إلى ضمانات بأن الإصلاحات ستستمر في بناء القدرة المؤسسية لأوكرانيا ومواصلة الحد من الفساد المستشري منذ فترة طويلة، كما يجب أن ترتبط هذه بطموحات كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتقول الصحيفة إنه يجب أيضا الحصول على ضمانات أمنية أو الالتزام بتزويد أوكرانيا بوسائل ردع الهجمات الروسية المستقبلية، والتي سيناقشها حلف الناتو في قمة فيلنيوس الشهر المقبل. فيما كثّف حلفاء كييف مساعداتهم المالية لتلبية الحاجات الهائلة، حيث أعلنت الولايات المتحدة مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة ١.٣ مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، فيما أفرجت لندن عن ضمانات ائتمانية من البنك الدولي تصل إلى ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية. ويضاف إلى ذلك ٢٤٠ مليون جنيه إسترليني (٢٨٠ مليون يورو) من مساعدات ثنائية مخصصة لإزالة الألغام ولمشاريع إنسانية. وأفرجت برلين عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة ٣٨١ مليون يورو في العام ٢٠٢٣، وباريس ٤٠ مليون يورو مخصصة لإعادة الإعمار الضرورية ومعدات طبية. والثلاثاء، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات قيمتها ٥٠ مليار يورو حتى العام ٢٠٢٧.

ويسعى مؤتمر لندن أيضا إلى إشراك القطاع الخاص من خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة "يوكرين بيزنس كومباكت" التي تدعو الشركات في كل أنحاء العالم لالتزام دعم إعادة إعمار أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.

