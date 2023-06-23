ناصر عبد الرحمن يكشف رأيه في التوأمة بين العوضي وياسمين عبد العزيز

أثنى السيناريست ناصر عبد الرحمن على حالة التوأمة الفنية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.

وقال عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض، المذاع علي شاشة تليفزيون الحياة ، هما ثنائي فني رائع ومحبوب جماهيريا وتواجدهما معا بأي عمل يكفي لنجاحه وذلك علي حد وصفه، فهو يحب ياسمين عبد العزيز كفنانة ويرى انها مليئه بالمشاعر وحضورها علي الشاشة قوي للغاية، رافضا التصريحات التي أدلى بها الناقد طارق الشناوي حول هذه التوأمة.

وكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال : "هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر".

وأوضح عبد الرحمن خلال اللقاء أن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.

كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



وتحدث عبد الرحمن أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

