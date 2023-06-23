محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البري.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، منفذ السلوم البرى، يرافقه اللواء محمد صلاح نائبا عن اللواء محمد السوسى مدير منفذ السلوم البرى، والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم، وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المنفذ الأسبوع الماضى كبوابة مصر الغربية مع أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا.

وأشاد محافظ مطروح بأعمال التطوير وتيسر إجراءات الدخول والخروج من وإلى المنفذ فى أقل وقت ممكن، مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام.



كما تفقد محافظ مطروح عدد من أقسام المنفذ المطور منها الثلاجات بعدد ٢٤ ثلاجة كبيرة والمخازن بعدد ١٠ مخازن، واستمع لشرح حول أعمال التطوير التى تمت على مساحة ٢٨٥ فدانا بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم، مع إنشاء ورفع كفاءة ٣٧ مبنى إداري وأمنى وذلك على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول ٢٥٥ ألف متر وطرق أسفلتة بطول ١٥٥ ألف متر، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل، ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البنية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء الإجراءات ( المرور _ الجماراك_ الجوازات ) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للافراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة ،بما يسرع عبور الافراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين ، مع استيعاب مزيد من السيارات ومساحة انتظار لعدد ١٠٠٠ سيارة ملاكى ونقل، بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip، وعمل منطقة أمنية بها أجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ،مع تامين المنفذ باحهزة exry وكاميرات مراقبة،وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة ٧٣٠م٣/ يوم.



وأشاد محافظ مطروح بجهود تطوير منفذ السلوم البرى في إطار اهتمام القيادة السياسية بمطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرضها.

محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البرى.. صور

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