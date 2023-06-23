ناصر عبد الرحمن: محمود عبد العزيز كافأني بأنجر رمان بعد نجاح "جبل الحلال"

كشف السيناريست ناصر عبد الرحمن عن كواليس مسلسل جبل الحلال قائلا: قابلت الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز أول مرة مع المخرج محمد يس، وكانت فكرة جبل الحلال آنذاك معروضة كعمل لفيلم سينمائي، وطلب مني حينها الفنان الراحل محمود عبد العزيز تحويل النص الفني لعمل درامي من ثلاثين حلقة عام 2013 ، وبالفعل وبفضل توجيهاته حقق المسلسل نجاحا لا مثيل له على المستوى الجماهيري.

وأكد عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، المذاع علي شاشة قناة الحياة، أن فكرة الزواج من أربعة محببة جدا للجمهور المصري والعربي في الأعمال الفنية حيث أنها تثير حالة من الفانتازيا والترقب لدى المشاهد وهذا كان سببا مهما من أسباب نجاح جبل الحلال.

وأشار إلى أنه بعد أن كتب الحلقات الأولى من العمل، كافأه الفنان الراحل محمود عبد العزيز ب"أنجر رمان".

وكشف عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال : "هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر".

وأوضح أن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، لكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.

كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



وتحدث عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

