رسميًا.. الهلال السعودي يتعاقد مع «روبن نيفيز» من وولفرهامبتون

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكشف الهلال عن قيمة انتقال روبن نيفيز لصفوف زعيم آسيا أو راتبه، لكنه أعلن ضم صاحب الـ26 عامًا في صفقة انتقال نهائي من وولفرهامبتون لمدة 3 سنوات مقبلة حتى صيف 2026.

وأكدت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال روبن نيفيز إلى الهلال، كلفت خزائن النادي السعودي ما يقرب من 55 مليون يورو.

ويرتدي نيفيز القميص رقم 8 مع الأزرق بعد انتقاله من صفوف الذئاب، بعدما كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة الإسباني بطلب من مدربه تشافي هيرنانديز.

وودع روبن نيفيز جماهير ناديه السابق وولفرهامبتون برسالة مؤثرة من خلال مقطع فيديو نشره النادي الإنجليزي الذي قضى فيها اللاعب 6 سنوات، حيث ظهر اللاعب وهو يبكي خلال رسالته الأخيرة للجماهير.