ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"شؤون الحرمين": توزيع 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على قاصدى المسجد الحرام

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ 11، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - أن المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات للزوار والقاصدين للمسجد الحرام، وتعزيزًا لمبدأ كرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

المسجد الحرام 12 ألف مظلة بيت الله الحرام السعودية حجاج بيت الله الحرام