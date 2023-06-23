"شؤون الحرمين": توزيع 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على قاصدى المسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ 11، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - أن المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات للزوار والقاصدين للمسجد الحرام، وتعزيزًا لمبدأ كرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.