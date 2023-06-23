كريم محمود عبد العزيز بين الجبال والبحر فى أحدث ظهور له

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يشارك بها جمهوره .

وظهر كريم فى وسط الطبيعة بين الجبال والبحر فى إستجمام تام لقضاء أجازته ، ونالت الصورة إعجاب المتابعين من جمهوره .

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "بيت الروبى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً فور طرحه بدور العرض السينمائى خلال الساعات الماضية، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، والإخراج بيتر ميمى.