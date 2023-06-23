القوات الجوية الإندونيسية والأمريكية تجريان أول مناورة مشتركة لهبوط القاذفات

أعلنت السفارة الأمريكية لدى إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الإندونيسية والأمريكية أجرتا أول تدريب مشترك لهبوط القاذفات.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية، أن قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي- 52" هبطتا في إندونيسيا، يوم الإثنين الماضي، لإجراء تدريبات على طائرة "إف-16" التابعة للقوات الجوية الإندونيسية، في سابقة تاريخية.

وتشارك الطائرة، من سرب القنابل الاستطلاعي الثالث والعشرين (23EBS) من قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية، في مناورات هبوط مشتركة مع القوات الجوية الإندونيسية والقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ.

ويشارك ما يصل إلى 60 من طاقم 23EBS في إجراء تمرين هبوط القاذفة المشتركة بالتزامن مع تمرين كوب ويست Cope West 2023، وهو تدريب ثنائي يُجرى في قاعدة روسمين نورجدين الجوية، بإندونيسيا في الفترة من 12 إلى 23 يونيو الجاري.

وفي هذا التمرين المشترك، سيتدرب المشاركون من الولايات المتحدة وإندونيسيا على قدرات مقاتلة تكتيكية، وتقييم الكفاءة، وتحديد فرص التدريب المستقبلية، وتعزيز القدرات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من مجموعة متنوعة من المهام الثنائية.

وأجرت إندونيسيا والولايات المتحدة هذا العام تدريبات كوب ويست المشتركة العاشرة في إندونيسيا، وهو تمرين مشترك روتيني تم إجراؤه لأول مرة في عام 1989.