عادة يومية يمكنها حماية دماغك من التقدم في العمر

أجرى باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة الجمهورية في أوروغواي دراسة جديدة كشفت عن فوائد القيلولة النهارية في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون هذه العادة الشائعة يمكن أن يحدوا من معدل تقلص دماغهم عن طريق تقليله من خلال أخذ قيلولة منتظمة في النهار.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن لـ 30 دقيقة من القيلولة أثناء النهار أن تحسن صحة الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بالخرف.، وتعتبر هذه العادة شائعة بين العديد من الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على دفعة سريعة من الطاقة أو لحظة من الاسترخاء خلال فترة النهار.

وأفادت دراسة نُشرت في مجلة Sleep Health بأن القيلولة النهارية المنتظمة يمكن أن تبطئ تقلص الدماغ وتؤجل عملية الشيخوخة لمدة تصل إلى سبع سنوات، وجمعت الدراسة بيانات من حوالي 4 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.

كما اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا على القيلولة تتراوح أعمارهم بين 2.5 و6.5 سنوات من الشيخوخة بينما يتراوح الفرق في حجم الدماغ بين هؤلاء والأشخاص الذين لم يعتادوا على القيلولة.

وأشارت الدكتورة فيكتوريا غارفيلد، كبيرة مؤلفي الدراسة، إلى أن هذه النتائج تشير إلى أن القيلولة القصيرة أثناء النهار يمكن أن تكون جزءًا من الحل للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدم العمر بالنسبة لبعض الأشخاص.